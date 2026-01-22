Собянин: продолжим работу по развитию Московского зоопарка в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа по развитию Московского зоопарка будет продолжена в 2026 году. Об этом в своем личном блоге заявил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в 2025 году в зоопарке произошло много радостных событий.

"В апреле на Новой территории был открыт просторный (более 300 квадратных метров) вольер для гигантских выдр, оформленный под тропические леса Амазонки. Его обитатели приехали к нам издалека, но быстро освоились на новом месте", – напомнил Собянин.

Кроме того, после реконструкции здания открылся павильон "Солнечные медведи". В нем живут малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка. Дом для кинкажу также стал вдвое больше.

В парке "Сокольники" в прошлом году открылся современный Центр восстановления и адаптации птиц. Здесь сотрудники зоопарка лечат пострадавших хищных и краснокнижных пернатых. Птиц по возможности выпускают обратно в природу.

Новый специализированный отдел "Спасение диких животных" за полгода обработал более 1 500 заявок. В филиалы зоопарка доставили более 700 спасенных зверей.

"И самые радостные события – пополнения в большой семье. В 2025 году в Московском зоопарке появилось на свет около 600 малышей", – отметил мэр.

Например, на свет появился детеныш эластичной черепахи. Это уже второе поколение, выведенное в Московском зоопарке. Также в павильоне "Ластоногие" родился детеныш морского котика, а в павильоне "Приматы" – детеныш мартышки Дианы. Этот вид занесен в Международную Красную книгу.

Вместе с тем в Центре воспроизводства редких видов животных родились два амурских тигренка, родителями которых стали самка Шива и самец Амур-Орион. В семье капибар родились сразу трое детенышей.

"Зоосад в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге (филиал Московского зоопарка в Вологодской области) тоже отметился серией приятных пополнений", – добавил Собянин.

В частности, в семье валлийских овец появился на свет ягненок. Также родились козлята породы камори.

Мэр подчеркнул, что в прошлом году в Москву переехали более 310 животных. Впервые за 161-летнюю историю зоопарка здесь поселились новогвинейские филандеры. В зоосаде поселились челноклюв, чернолицый ибис и дымчатый лягушкорот.

В свою очередь, в Центр воспроизводства редких видов прибыли гепарды Матрикс и самка Тильда, трагопаны Кабота, а также гиацинтовые ара. В филиал в Великом Устюге переселилась пара бинтуронгов.

В 2025 году Московский зоопарк принял более 3,2 миллиона гостей. Еще более 640 тысяч человек наблюдали за животными онлайн на сайте zoo.mos.ru – на портале есть трансляции с 73 камер в 22 вольерах. Для иностранных интернет-пользователей запустили специальную, англоязычную версию проекта.

Помимо этого, жители столицы выбирают имена обитателям зоопарка на сайте проекта "Активный гражданин". Мнением поделились и дети от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям". В 2025 году они подарили имена семи животным.

Ранее юные москвичи выбрали имя для ягненка из вотчины Деда Мороза – его решили назвать Снежок. Участниками голосования стали более 7,9 тысячи ребят. Детеныш появился на свет у пары овец Валентина и Валентины. Имя, которое стало победителем, получило 44% голосов. Среди фаворитов также оказались имена Морозко (18%) и Светозар (10%).