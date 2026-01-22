Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 09:43

Мэр Москвы

Собянин: продолжим работу по развитию Московского зоопарка в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа по развитию Московского зоопарка будет продолжена в 2026 году. Об этом в своем личном блоге заявил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в 2025 году в зоопарке произошло много радостных событий.

"В апреле на Новой территории был открыт просторный (более 300 квадратных метров) вольер для гигантских выдр, оформленный под тропические леса Амазонки. Его обитатели приехали к нам издалека, но быстро освоились на новом месте", – напомнил Собянин.

Кроме того, после реконструкции здания открылся павильон "Солнечные медведи". В нем живут малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка. Дом для кинкажу также стал вдвое больше.

В парке "Сокольники" в прошлом году открылся современный Центр восстановления и адаптации птиц. Здесь сотрудники зоопарка лечат пострадавших хищных и краснокнижных пернатых. Птиц по возможности выпускают обратно в природу.

Новый специализированный отдел "Спасение диких животных" за полгода обработал более 1 500 заявок. В филиалы зоопарка доставили более 700 спасенных зверей.

"И самые радостные события – пополнения в большой семье. В 2025 году в Московском зоопарке появилось на свет около 600 малышей", – отметил мэр.

Например, на свет появился детеныш эластичной черепахи. Это уже второе поколение, выведенное в Московском зоопарке. Также в павильоне "Ластоногие" родился детеныш морского котика, а в павильоне "Приматы" – детеныш мартышки Дианы. Этот вид занесен в Международную Красную книгу.

Вместе с тем в Центре воспроизводства редких видов животных родились два амурских тигренка, родителями которых стали самка Шива и самец Амур-Орион. В семье капибар родились сразу трое детенышей.

"Зоосад в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге (филиал Московского зоопарка в Вологодской области) тоже отметился серией приятных пополнений", – добавил Собянин.

В частности, в семье валлийских овец появился на свет ягненок. Также родились козлята породы камори.

Мэр подчеркнул, что в прошлом году в Москву переехали более 310 животных. Впервые за 161-летнюю историю зоопарка здесь поселились новогвинейские филандеры. В зоосаде поселились челноклюв, чернолицый ибис и дымчатый лягушкорот.

В свою очередь, в Центр воспроизводства редких видов прибыли гепарды Матрикс и самка Тильда, трагопаны Кабота, а также гиацинтовые ара. В филиал в Великом Устюге переселилась пара бинтуронгов.

В 2025 году Московский зоопарк принял более 3,2 миллиона гостей. Еще более 640 тысяч человек наблюдали за животными онлайн на сайте zoo.mos.ru – на портале есть трансляции с 73 камер в 22 вольерах. Для иностранных интернет-пользователей запустили специальную, англоязычную версию проекта.

Помимо этого, жители столицы выбирают имена обитателям зоопарка на сайте проекта "Активный гражданин". Мнением поделились и дети от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям". В 2025 году они подарили имена семи животным.

Ранее юные москвичи выбрали имя для ягненка из вотчины Деда Мороза – его решили назвать Снежок. Участниками голосования стали более 7,9 тысячи ребят. Детеныш появился на свет у пары овец Валентина и Валентины. Имя, которое стало победителем, получило 44% голосов. Среди фаворитов также оказались имена Морозко (18%) и Светозар (10%).

Московский зоопарк опубликовал кадры завтрака камышового кота Заури

Читайте также


мэр Москвыживотныегород

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика