Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава по цвету формы медработников

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале потребовал отозвать направленные в медучреждения рекомендации Минздрава РФ по цвету формы врачей и медперсонала в зависимости от их должности.

Политик заявил, что депутатам поступают обращения от медицинского сообщества из-за этих рекомендаций. Он указал, что такие решения необходимо обсуждать с профессиональным сообществом.

Володин напомнил, что образ врачей и медсестер как "людей в белых халатах" формировался столетиями.

"Зачем рушить этот образ... и более того, разделять коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностях в медицинском учреждении", – задался вопросом председатель Госдумы.

О рекомендациях Минздрава РФ для персонала лечебных учреждений стало известно в начале марта. Согласно новым правилам, цвет униформы теперь будет отражать иерархическую структуру медицинской организации. Для каждой категории работников был определен свой отличительный оттенок.

Руководящий состав больниц и поликлиник должен будет носить одежду фиолетового цвета. Врачам предписана форма темно-зеленого цвета, тогда как средний медперсонал (медсестры) будет выделяться салатовыми тонами.

Для младшего медицинского персонала (нянечки, санитары) предназначен лавандовый цвет. Административные работники и сотрудники регистратур будут носить форму голубого цвета. Работники немедицинских специальностей, хозяйственных отделов и IT-специалисты начнут носить форму серого цвета.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что данные требования были изданы 2 года назад и носят рекомендательный характер. По его словам, рекомендации являются частью общего документа по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и были направлены в регионы сразу после подготовки.

Как подчеркнул Кузнецов, документ подготовлен в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и направлен на развитие единой системы первичной медико-санитарной помощи. При этом решение о внедрении отдельных рекомендаций остается за руководством конкретных медицинских организаций.

