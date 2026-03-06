Минздрав РФ расширил список редких заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения России расширило перечень редких (орфанных) заболеваний на три пункта. Теперь в него входит 301 наименование, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

С начала 2026 года в этот список входит увеальная меланома, включая меланому сосудистой оболочки глаза, меланому хориоидеи, меланому цилиарного тела и меланому радужки. Также в перечень добавили гипопаратиреоз, в том числе развившийся на фоне наследственных заболеваний.

Кроме того, среди редких заболеваний теперь значится врожденный дискератоз, или синдромом Цинссера – Энгмана – Коула. Первичная легочная гипертензия также внесена в перечень, тогда как идиопатический рецидивирующий перикардит, напротив, из него исключен.

Ранее стало известно, что Минздрав собирается изменить правила оформления больничных для родителей. В частности, ведомство планирует отменить требование о неполном рабочем дне как обязательном условии для сохранения пособия по уходу за ребенком.

Это означает, что родитель в отпуске по уходу за ребенком сможет официально трудоустроиться к другому работодателю (страхователю) без риска потерять право на страховое обеспечение. Такие поправки поправки призваны дать родителям больше финансовой свободы и возможностей для совмещения отпуска с дополнительной работой.