23 февраля, 04:56

Общество

Минздрав РФ собирается изменить правила оформления больничных для родителей

Фото: depositphotos/serezniy

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект поправок, меняющих правила выдачи больничных листов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что ведомство планирует отменить требование о неполном рабочем дне как обязательном условии для сохранения пособия по уходу за ребенком. Согласно новому проекту, из нормативной базы исключаются упоминания о том, что получать выплаты можно только при работе на условиях неполного времени или на дому.

Это означает, что родитель в отпуске по уходу за ребенком сможет официально трудоустроиться к другому работодателю (страхователю) без риска потерять право на страховое обеспечение.

В документе подчеркивается, что поправки призваны дать родителям больше финансовой свободы и возможностей для совмещения отпуска с дополнительной работой.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий дополнительные трудовые гарантии для родителей детей, проходящих медицинскую реабилитацию.

В пояснительной записке отмечается, что родителям нередко приходится сопровождать детей в медучреждения несколько раз в неделю, что затрудняет совмещение лечения ребенка с работой. Законопроект предусматривает обязанность работодателя по просьбе сотрудника устанавливать неполное рабочее время.

медицинаобщество

