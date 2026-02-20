Минздрав РФ предложил изменить условия оформления больничных для удобства самозанятых

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Минздрав России предложил изменить условия оформления больничных, чтобы пользоваться такой возможностью смогли и самозанятые. Соответствующий проект приказа ведомства оказался в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, изменения предлагается внести в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности. В частности, практику их оформления предлагается распространить на граждан, к которым применяется специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Ранее в России врачам предложили передавать медицинскую документацию врачебной комиссии в случае, если пациент 4 и более раз в год брал больничный. Предположительно, предложенные нововведения коснутся примерно 1% от всех сформированных больничных в РФ.

В Минздраве пояснили, что частое оформление больничных листов может указывать на необходимость более детального обследования состояния здоровья пациента. В такой ситуации врачебной комиссии нужно определить причины, которые приводят к частым заболеваниям.