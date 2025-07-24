Минздрав предложил новые правила выдачи больничных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России врачам предложили передавать медицинскую документацию врачебной комиссии в случае, если пациент четыре и более раз в год брал лист нетрудоспособности, то есть больничный. С инициативой выступил Минздрав РФ, передает ТАСС.

Предположительно, предложенные нововведения коснутся примерно 1% от всех сформированных больничных в РФ. Исключениями могут стать те листы нетрудоспособности, которые были взяты по уходу за ребенком и членами семьи, медицинской реабилитации, для получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, которые потребовали лечения методом заместительной почечной терапии.

Частое оформление больничных листов может указывать на необходимость более детального обследования состояния здоровья пациента, уточнили в ведомстве. В такой ситуации перед врачебной комиссией стоит задача определить причины, которые приводят к частым заболеваниям, и разработать комплексный подход к лечению и профилактике. Данные меры поспособствуют улучшению качества жизни и работоспособности пациента.

"Рассмотрение врачебной комиссией случаев частого оформления листков нетрудоспособности направлено на защиту здоровья граждан, раннее выявление у них тяжелых заболеваний, которые могут привести к неблагоприятным исходам, а также повышение доступности гражданину необходимых для этого обследований и консультаций иных специалистов, коррекции лечения", – подчеркнул Минздрав.

Помимо этого, комиссия поможет обнаружить сотрудников с признаками болезни на ранней стадии. Работники из групп риска по угрозе развития некоторых заболеваний тем временем смогут вернуться к профессиональной деятельности благодаря активным профилактическим мерам.

Временную нетрудоспособность в России планируют снизить до 15% к 2030 году, заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, нужно решать проблему продолжительности больничного листа и снижать количество больничных листов доступными мерами.

Также министр отметил необходимость расширения системы мониторинга с помощью расследования случаев заболеваемости и локализации, чтобы сделать этот показатель управляемым, а также проведения вакцины-профилактики среди населения.