Роскачество: продление больничного после 14 дней требует врачебной комиссии

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В пресс-службе Роскачества заявили, что продлить больничный, который длился 14 дней, можно только после одобрения врачебной комиссии. Об этом пишет RT.

По имеющейся информации, для продления больничного после 14 дней необходимо получить разрешение каждого врача из назначенной комиссии. Кроме того, в пресс-службе отметили, что выходить на работу с незакрытым больничным листом не рекомендуется, поскольку подобные действия чреваты различными последствиями.

При этом теоретически выход на работу можно оформить ранее обозначенного времени, но только при условии, что врач подтвердит безопасность для пациента.

"Важно, чтобы больничный был оформлен правильно, это гарантия того, что пациент получит компенсацию", – напомнили в пресс-службе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские работодатели могут столкнуться с презентеизмом. В такой ситуации сотрудники не могут работать в полную силу из-за плохого самочувствия и при этом отказываются уходить на больничный.