Сергей Собянин назвал новые функции электронной медкарты для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В сервисе "Электронная медицинская карта" появились новые функции, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



В частности, в 2024 году пользователям стал доступен раздел "Мои госпитализации", с помощью которого они могут отслеживать назначения и результаты обследований в режиме реального времени.

Кроме того, в сервисе создали видеотрансляцию из детской реанимации. Это позволяет родителям круглосуточно наблюдать за новорожденными.

Также появилась история заказов льготного питания в разделе "Моя молочная кухня". Кроме того, пользователям сервиса обеспечили возможность вносить данные о своем здоровье с помощью голоса и фотографий.

В течение пяти лет сервисом воспользовались более 1 миллиарда раз, указал мэр. По его данным, к настоящему моменту доступ к электронной медкарте получил каждый второй москвич.

С помощью ЭМК можно отслеживать результаты анализов, протоколы осмотров, историю вакцинации и диспансеризации, выписанные действующие рецепты, больничные листы и многие другие данные.

Между тем в течение 5 лет искусственный интеллект успел проанализировать 14 миллионов лучевых исследований. Это способствовало росту точности и скорости диагностики.

С каждым годом технологии ИИ масштабируются. Сейчас московские рентгенологи, к примеру, прибегают к ИИ при анализе снимков КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и рентгенографии.