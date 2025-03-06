Сергей Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Флагманский центр НИИ Склифосовского открыли в Москве два года назад. За это время он принял почти 120 тысяч пациентов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чаще всего, по словам мэра, горожане поступали с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля. Причем необходимую медпомощь они получали в течение суток.

"Склиф одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи", – пояснил градоначальник.

В настоящее время в распоряжении персонала имеются гибридные операционные и собственная вертолетная площадка. Для пациентов и их родственников обустроили комфортную среду и круглосуточную психологическую поддержку.

Также мэр обратил внимание на цифровые сервисы ЕМИАС, благодаря которым родные пациентов, находящихся в реанимации, могут получать по СМС основные показатели их здоровья.

Еще в центре предусмотрена выдача браслетов с QR-кодом. Собянин уточнил, что при считывании кода на планшете медперсонал получает информацию о пациенте и может оперативно выполнить назначения врача. Кроме того, результаты сразу вносятся в медицинскую карту.

"Все истории болезней также ведутся в электронном формате и сохраняются в единой системе", – добавил он.

Это позволяет пациентам самим следить за ходом лечения в своей электронной карте или ознакомиться с историей госпитализаций уже после выписки.

В Москве за последние пять лет выросло количество нейрохирургических операций почти на треть. Например, в прошлом году медики провели около 21 тысячи сложных операций пациентам, у которых были патологии головного и спинного мозга и другие заболевания нервной системы.

Во время таких вмешательств врачи используют 3D-микроскопы, рентгенологические установки и другую передовую технику. Комплексный подход к модернизации системы здравоохранения привел к повышению доступности и эффективности самых сложных и востребованных направлений медпомощи.

