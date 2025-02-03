Собянин: количество нейрохирургических операций за 5 лет выросло почти на треть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество нейрохирургических операций за последние пять лет выросло почти на треть. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Он отметил, что в прошлом году медики провели около 21 тысячи сложных операций пациентам, у которых были патологии головного и спинного мозга и другие заболевания нервной системы.

"Сегодня медпомощь нейрохирургического профиля оказывают в 14 больницах", – подчеркнул градоначальник.

Во время таких вмешательств врачи используют 3D-микроскопы, рентгенологические установки, интраоперационные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, навигационные станции и другую передовую технику.

Комплексный подход к модернизации системы здравоохранения привел к повышению доступности и эффективности самых сложных и востребованных направлений медпомощи, обратил внимание Собянин.

В московских медицинских учреждениях появилось передовое оборудование, а специалисты в них применяют современные методы лечения и разрабатывают собственные методики. Кроме того, врачи регулярно повышают свою квалификацию.

Между тем Собянин отмечал, что программа реконструкции поликлиник Москвы будет завершена на 99% в текущем году. Он напомнил, что изначально второго этапа программы не существовало, планировалось отремонтировать лишь 200 больниц. Но когда программа почти завершилась, было принято решение включить в нее еще 140 медицинских учреждений.