ТАСС: возгорание в ТЦ "РИО Севастопольский" в Москве ликвидировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание в торговом центре "РИО Севастопольский" на Большой Черемушкинской улице в Москве потушили. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал.

О возгорании стало известно вечером 8 ноября. По предварительным данным, огонь возник в вентиляционной шахте на минус первом этаже торгового центра. Из здания эвакуировали около 1,5 тысячи человек.

Ранее в районе Бирюлево Восточное загорелось административное здание на Липецкой улице, дом 32. Из строения спасли пятерых человек. В пресс-службе столичного ГУ МЧС отметили, что данных о пострадавших нет.