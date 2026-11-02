Пять человек погибли при поджоге дома окурком в Архангельской области

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В Архангельской области задержали подозреваемого в поджоге деревянного дома в Каргополе. Жертвами пожара стали пять человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону и Ненецкому автономному округу.

Задержанным оказался 46-летний местный житель, который раньше уже привлекался к ответственности за преступления против личности и собственности. Ему вменяют убийство пяти человек и покушение на убийство шести, совершенные общеопасным способом.

По версии следствия, ночью 28 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на лестничной площадке второго этажа деревянного дома. Из личной неприязни к 61-летнему мужчине и членам его семьи он бросил горящий окурок сигареты в щель двери кладовки, понимая, что ночью в квартирах есть другие жильцы, и скрылся.

В результате дом полностью уничтожен. Выжившие граждане смогли самостоятельно выбраться.

Личность подозреваемого установили в ходе следственных действий и оперативных мероприятий. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства, а также допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Задержанный частично признал вину. Следствие будет просить суд заключить его под стражу.

Ранее два человека погибли при пожаре в жилом доме в Бурятии. В поселке Нижнеангарске вспыхнула квартира на втором этаже жилого здания. Тела мужчины и женщина обнаружили во время тушения. Возгорание удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров.