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02 ноября, 12:30

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РИА Новости: около 150 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в ТиНАО

Около 150 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре в ТиНАО – СМИ

Фото: МАХ/"МК: срочные новости"

Около 150 человек эвакуировали из торгового центра на улице Героя России Соломатина в ТиНАО из-за возгорания. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

Возгорание произошло днем 2 ноября. Сообщение о пожаре поступило с адреса поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 3а.

По информации оперативных служб, пожар начался в пункте выдачи заказов, расположенном в торговом центре. На месте работают столичные пожарно-спасательные подразделения, они принимают меры для ликвидации огня.

Ранее в Архангельской области задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге деревянного дома, жертвами которого стали пять человек. По версии следствия, пьяный мужчина, стоя на лестничной площадке второго этажа, из личной неприязни к 61-летнему соседу и его семье швырнул горящий окурок в щель двери кладовки, после чего ушел.

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