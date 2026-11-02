Около 76% россиян назвали крепкую семью главной жизненной ценностью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Крепкую семью, рождение и воспитание детей считают главным жизненным приоритетом 76% россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках заседания "Открытие Международной недели "Народы России" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Она также отметила, что в 2026 году участниками всероссийского конкурса "Семья года" стали почти 12 тысяч семей. В конкурсе "Это у нас семейное" в этом году приняли участие около 197 тысяч команд.

Ранее Голикова сообщила, что число многодетных семей в России выросло на 14,5% с начала 2025 года. Отмечалось, что в 41 регионе, где уровень рождаемости ниже среднего по стране, реализуются меры по его стимулированию.

В 2026 году в таких программах приняли участие около 140 тысяч семей, что в четыре раза превышает показатель за первое полугодие 2025 года.