Число многодетных семей в России выросло почти на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

При этом в 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета.

В 2026 году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Это в 4 раза больше, чем за первые 6 месяцев 2025 года.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил учредить в России День многодетной семьи 23 января. По его словам, новая дата могла бы стать символом признания вклада многодетных родителей в развитие российского общества и укрепления традиционных ценностей.