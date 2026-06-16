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16 июня, 14:02

Общество

В России предложили учредить День многодетной семьи 23 января

Фото: 123RF.com/thesohailmart

В России предложили учредить День многодетной семьи 23 января. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что 23 января 2024 года Владимир Путин издал указ, который бессрочно установил статус многодетной семьи. Президентский указ дал большой импульс мерам поддержки многодетных на федеральном, региональном и местном уровнях.

Новая дата могла бы стать символом признания вклада многодетных родителей в развитие российского общества и укрепления традиционных ценностей. Кроме того, этот день следует сделать выходным для многодетных. Также они могли бы бесплатно посещать учреждения культуры, резюмировал Гриб.

Ранее глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в РФ День русской культуры, который следует отмечать 7 мая. По словам Слуцкого, такой праздник способствовал бы сохранению и развитию всех форм русской культуры. Именно такая дата была выбрана из-за того, что 7 мая родился композитор Петр Чайковский.

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