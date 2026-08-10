В Москве установили две ультрабыстрые зарядные станции для электробусов

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В Москве появились еще две ультрабыстрые зарядные станции с пантографами инвертированного типа для обслуживания последних моделей электробусов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые станции установлены на площадке Мосгортранса "Коньково", которая обслуживает свыше 240 электробусов, задействованных на 25 маршрутах на юге и в центре города. Это вторая площадка после "Нагорной", где создана инфраструктура для зарядки новейших отечественных электробусов поколения А5. Эти машины начали поставлять в 2026 году.

Принцип работы новых станций отличается от традиционной схемы: пантограф сам опускается к контактам на крыше электробуса после запуска водителем режима зарядки. Это упрощает процедуру и делает ее надежнее – машинам не требуется сложное приемное устройство.

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса. Он будет обслуживать маршрут № 119 от Киевского вокзала до станции метро "Нагорная".

Юбилейный электробус был собран в июле на московской заводской площадке "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). На маршруте, который он будет обслуживать, в будние дни в среднем совершается порядка 5 тысяч поездок.

