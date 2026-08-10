Mash: тело россиянки Наговициной отказались спускать с пика Победы из-за опасности подъема

Фото: 123RF.com/zarahmad

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии, не будут спускать. Об этом сообщил канал Mash в MAX.

За год, прошедший с момента трагедии, до ее палатки никто так и не решился добраться. Причиной стала чрезвычайная опасность подъема: маршрут отличается большой высотой и высоким риском для спасателей.

Как уточнили РИА Новости в МЧС республики, решений о проведении операции по спуску тела альпинистки пока не принималось. В ведомстве пояснили, что любые высотные поисково-эвакуационные работы в этом районе напрямую зависят от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году три группы пытались забраться на вершину, но ни одна из них не приблизилась к месту гибели россиянки. Дальше всех продвинулась лишь одна группа – на 6,5 тысячи метров.

Наговицина застряла на пике Победы в августе 2025-го. Альпинистка не смогла спуститься с горы из-за сломанной ноги. Были предприняты несколько неудачных попыток спасти ее, после чего операцию приостановили из-за непогоды.

Сын Наговициной обратился к российским властям и послу РФ в Киргизии Сергею Вакунову, попросив провести аэровидеосъемку на пике Победы. Блогер Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины, а позднее заявила, что альпинистка погибла. Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении спасательной операции.

После трагедии на пике Победы введут систему официальных разрешений. Теперь каждый альпинист, который захочет подняться туда, должен будет получить сертификат или свидетельство на восхождение.