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07 августа, 11:10

Происшествия

Альпинисты не смогли добраться до тела россиянки Наговициной на пике Победы в Киргизии

Фото: РИА Новости/Юрий Куйдин

Ни одна из групп альпинистов в этом году не смогла добраться до тела погибшей россиянки Натальи Наговициной. Об этом ТАСС рассказал начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

"Сезон восхождений на Победу закрыт, даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра", – сказал собеседник агентства.

Греков уточнил, что в 2026 году три группы пытались забраться на вершину, но ни одна из них не приблизилась к месту гибели россиянки на высоте более 7 тысяч метров. Дальше всех продвинулась лишь одна группа – на 6,5 тысячи метров.

Наговицина застряла на пике Победы в августе прошлого года. Она не смогла спуститься с горы из-за сломанной ноги. Были предприняты несколько неудачных попыток спасти ее, после чего операцию приостановили из-за непогоды.

Сын Наговициной обратился к российским властям и послу РФ в Киргизии Сергею Вакунову, попросив провести аэровидеосъемку на пике Победы. Блогер Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины. Позднее телеведущая заявила, что альпинистка погибла, а Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении спасательной операции.

После трагедии на пике Победы введут систему официальных разрешений. Теперь каждый альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен будет получить сертификат или свидетельство на восхождение.

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