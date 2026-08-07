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07 августа, 11:47

Город

Роспотребнадзор сообщил о 6 работающих зонах для купания в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из 14 зон отдыха с купанием в Москве в настоящий момент открыты 6. Вода в них соответствует санитарным требованиям, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Для купания доступны озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор – 2", "Серебряный бор – 3", Пионерский пруд и Большой городской пруд в Зеленограде, который открыли после получения удовлетворительных результатов исследований воды.

Еще 3 зоны отдыха работают без возможности купания: озеро Школьное, пляж "Динамо" и Тропарево. В этих водоемах качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормативам, поэтому купание пока не рекомендуется.

2 зоны отдыха – Мещерское и озеро Черное – закрыты на реконструкцию. "Левобережье" и Головинские пруды работают без права купания из-за несоответствия качества воды и песка санитарным требованиям. Большой Садовый пруд в 2026 году не приняли в эксплуатацию из-за несоответствия санитарным нормам воды и песка.

Ранее в ТиНАО на излучине реки Десны в Заречье появилась новая зона отдыха у воды площадью более 6 тысяч квадратных метров с шезлонгами, навесами, детской и спортивной площадками, зоной для волейбола и смотровой площадкой. На пляже оборудованы раздевалки, душевые, пункт проката, кафе и два бассейна с подогревом до 28 градусов.

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