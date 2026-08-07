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07 августа, 12:39

Общество

Московской пенсионерке запретили держать в квартире каймана и удава

Фото: depositphotos/andreyuu

Московский городской суд запретил пенсионерке держать в квартире ряд диких животных, в том числе каймана, удава и лису. На протяжении более 10 лет в ее доме проживали более 30 зверей и птиц, сообщила ТАСС пресс-служба Мосгорсуда.

"В квартире пенсионерки площадью 51,8 квадратного метра на протяжении более 10 лет содержалось около 30 животных: крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 10 собак и 13 птиц (ворон, сова, неясыть, сова полярная, филин, попугаи и канарейки)", – говорится в сообщении.

Соседи долгое время жаловались на нарушение пенсионеркой санитарных норм, на насекомых и неприятные запахи. Уточняется, что женщина не выгуливала собак и не вывозила биологические отходы.

В результат в суд обратился ГБУ "Жилищник" с требованием освободить квартиру от животных и привести ее в надлежащее состояние. В результате Таганский районный суд поддержал это ходатайство. Собственникам жилья разрешили оставить двух собак.

С ответчиков будут взыскивать неустойку за каждый день неисполнения решения суда в размере 1 000 рублей, расходы по оплате госпошлины составят 20 тысяч рублей. Позднее размер неустойки снизили.

Ранее стало известно, что пума Геркулес, которую в 2025 году конфисковали у жителя Москвы, полностью адаптировалась к жизни в столичном зоопарке. Мужчина несколько лет держал дикое животное в тесной квартире и выгуливал его по району без намордника. Пуму изъяли после жалоб жителей, обратившихся в суд.

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