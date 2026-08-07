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07 августа, 14:34

Происшествия

Мужчина погиб при падении грузового лифта в Иванове

Фото: МАХ/"Прокуратура Ивановской области"

В Иванове 42-летний мужчина погиб при падении грузового лифта в швейном цехе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в здании на улице Громобоя. По предварительным данным, кабина сорвалась на уровне 3-го этажа. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее 15-летняя девочка пострадала при падении лифта в жилом доме в Красноярске. Инцидент произошел из-за неправильной работы автоматики и экстренного торможения с 14-го по 8-й этаж. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Подростка госпитализировали.

До этого лифт с мужчиной рухнул с 8-го этажа в одном из домов в Арзамасе Нижегородской области. Пассажир получил травмы, однако его жизни ничего не угрожало.

Лифт резко поднялся и остановился на 17-м этаже дома в Жуковском

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