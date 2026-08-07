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07 августа, 15:30

Политика

Верховный суд рассмотрит иск о снятии "Яблока" с выборов 10 августа

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России назначил на 10 августа разбирательство по иску партии "Родина" о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшей судебной инстанции.

Заседание начнется в 10 часов утра. Как уточнили в суде, речь идет об административном деле об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Ранее депутат, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил фракцию в ведении предвыборной кампании на западные деньги. Он указывал, что "Яблоко" начало кампанию с нарушений.

При этом фракция была якобы изначально настроена на дискредитацию выборов 2026 года и всей страны. Поэтому Журавлев подал соответствующее заявление в Верховный суд. В судебной инстанции позже подтвердили получение иска от главы партии "Родина".

Федеральный список кандидатов партии "Яблоко" зарегистрирован ЦИК РФ. Фракция в ходе жеребьевки получила вторую строчку в избирательном бюллетене. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

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