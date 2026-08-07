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07 августа, 16:17

Общество

Громкий звук в Москве и области мог вызвать переход самолета на сверхзвук

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Громкий звук, который услышали жители Москвы и области, мог быть связан с переходом военного самолета на сверхзвуковую скорость. Об этом в беседе с Москвой 24 высказался председатель Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

Звук, похожий на взрыв, жители услышали утром 7 августа. Утверждалось, что похожая ситуация была на границе Московской и Тульской областей. Официального объяснения произошедшего не было.

Детенышев назвал "абсолютно рабочей версией" связь звука с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

"Переход самолета на сверхзвук создает скачок уплотнения, вследствие чего образуется ударная волна, которая распространяется сверху на очень большую территорию", – пояснил эксперт.

По его словам, если звук был слышен практически во всех округах Москвы, это указывает на то, что источник находился на большой высоте. Детенышев предположил, что самолет, вероятнее всего, находился над городом или одной из его частей, чем можно объяснить одновременный хлопок в разных районах.

Эксперт добавил, что подобное явление не представляет серьезной опасности.

По его словам, гражданские самолеты не переходят на сверхзвуковую скорость, поэтому речь может идти только о военной авиации. Среди таких самолетов он назвал наиболее распространенным Су-35.

Ранее Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли заявил, что новые российские самолеты МС-21, SSJ-100 и Ил-114 имеют достойный уровень, и подчеркнул, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – ключевой показатель технологического суверенитета страны.

Президент отметил, что перед производителями стоит задача конкурировать с зарубежными моделями по качеству и надежности.

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