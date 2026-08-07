Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 16:37

Транспорт

Мострансавто проверит автобус после видео с провалившимся ногой в люк пассажиром

Фото: MAX/"Лобня"

АО "Мострансавто" проведет дополнительную проверку технического состояния автобуса из-за появления видеозаписи, на которой пассажир якобы провалился в люк. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее в каналах мессенджера MAX была опубликована видеозапись, на которой пассажир автобуса № 5 якобы провалился ногой в технологический люк в полу транспорта. Но предварительный анализ распространенной в Сети видеозаписи не подтверждает описанную последовательность событий, уверены в Мострансавто.

В пресс-службе пояснили, что конструкция пола и технологического проема предполагает: при фактическом проваливании крышки люка она должна была бы сместиться внутрь расположенного ниже пространства либо выпасть за пределы места установки. Однако на видео крышка находится в салоне рядом с открытым проемом.

Зафиксированная на видео обстановка вызывает обоснованные вопросы относительно соответствия заявленного описания фактическим обстоятельствам, добавили в пресс-службе. Тем не менее по результатам проверки при наличии оснований перевозчиком будут приняты необходимые меры", резюмировали в "Мострансавто".

Ранее автобус м19 наехал на дерево на юге Москвы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В столичном Дептрансе указывали, что пострадавшим в инциденте окажут всю необходимую поддержку и помощь. Кроме того, ситуация находится на личном контроле гендиректора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула.

Читайте также


транспорт

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика