Мострансавто проверит автобус после видео с провалившимся ногой в люк пассажиром

Фото: MAX/"Лобня"

АО "Мострансавто" проведет дополнительную проверку технического состояния автобуса из-за появления видеозаписи, на которой пассажир якобы провалился в люк. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Ранее в каналах мессенджера MAX была опубликована видеозапись, на которой пассажир автобуса № 5 якобы провалился ногой в технологический люк в полу транспорта. Но предварительный анализ распространенной в Сети видеозаписи не подтверждает описанную последовательность событий, уверены в Мострансавто.

В пресс-службе пояснили, что конструкция пола и технологического проема предполагает: при фактическом проваливании крышки люка она должна была бы сместиться внутрь расположенного ниже пространства либо выпасть за пределы места установки. Однако на видео крышка находится в салоне рядом с открытым проемом.

Зафиксированная на видео обстановка вызывает обоснованные вопросы относительно соответствия заявленного описания фактическим обстоятельствам, добавили в пресс-службе. Тем не менее по результатам проверки при наличии оснований перевозчиком будут приняты необходимые меры", резюмировали в "Мострансавто".

Ранее автобус м19 наехал на дерево на юге Москвы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В столичном Дептрансе указывали, что пострадавшим в инциденте окажут всю необходимую поддержку и помощь. Кроме того, ситуация находится на личном контроле гендиректора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула.

