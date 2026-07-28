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Автобус наехал на дерево на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел у дома 1с2 на улице Академика Миллионщикова. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Медики осматривают пассажиров транспортного средства. Пострадавшим в инциденте с автобусом м19 окажут всю необходимую поддержку и помощь, добавили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ситуация находится на личном контроле гендиректора ГУП "Мосгортранс" Николая Асаула. Специалисты связываются с пострадавшими, чтобы, в частности, помочь с оформлением документов для получения страховых выплат.

Ранее дорожное происшествие зафиксировали в подмосковном Видном. Травмы различной степени тяжести получили 10 человек, госпитализация потребовалась двоим. Состояние одного из них врачи оценивали как тяжелое, другого – как средней степени тяжести.

