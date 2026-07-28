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28 июля, 17:56

Наука

Археологи нашли на Ямале легендарный Пантуев городок

Фото: 123RF.com/antonchalakov

Российские археологи обнаружили легендарное древнее поселение Пантуев городок (Воксар-вож) на Ямале, которое исследователи искали на протяжении столетий. Об этом сообщает портал Muksun.fm со ссылкой на археолога Никиту Перцева.

"Нашли поселение на месте, где оно и должно быть по источникам. Теперь надо побольше шурфов, чтобы доказать, что это оно и есть", – рассказал Перцев.

В составе отряда из 12 человек – воспитанники "Школы археологов" при музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, четверо профессиональных археологов и двое волонтеров. Главная задача археологов – найти достаточно доказательств.

О Пантуевом городке ученым известно крайне мало. Поселения нет на картах картографа Семена Ремезова, но о нем упоминают в переписке тобольских воевод с Москвой начала XVII века, а также есть указания в путевых записках историка Герхарда Фридриха Миллера.

У поселения было два имени – на хантыйском языке его называли "Воксар-вож", что переводится как "Лисий городок", а на ненецком – Пантуев городок. От первого названия позже произошло наименование современного села Аксарка, а "Пантуев", вероятно, связано с семьей Пандо, чьими землями эти места и были.

Этот населенный пункт сыграл свою роль в появлении первого русского заполярного города в Сибири и одно из крупнейших в XVII веке центров торговли пушниной – Мангазеи. В 1600 году из Тобольска к месту будущей крепости отправился отряд князя Мирона Шаховского, но суда попали в сильный шторм.

Отряд был вынужден остановиться на зимовку именно в районе Пантуева городка. Когда к ним на помощь прибыла вторая экспедиция, первопроходцы уже ушли и приступили к строительству Мангазеи. Считается, что без этого зимовья история русского Заполярья могла бы сложиться иначе.

Долгие века найти городок не удавалось из-за острой нехватки археологов в регионе и опасений, что Обь за столько лет могла смыть поселение вместе с берегом.

Ранее древние камни возрастом около 100 миллионов лет нашли на территории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" рядом с урочищем Зеленая Дубрава в Тульской области. Находка была сделана во время сбора геологической коллекции. Обнаруженные камни относятся к меловому периоду. Он датируется временем от 145 до 66 миллионов лет назад.

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