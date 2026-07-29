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29 июля, 05:23

Общество

Минздрав Турции не выявил вспышку вируса Коксаки среди туристов РФ в Анталье

Фото: depositphotos/seqoya

Вспышки вируса Коксаки среди российских туристов в отелях турецкой Антальи не выявлено. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения Турции.

Российские туристы ранее жаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. Одна из пострадавших, туристка Анна, рассказала, что отдыхала с детьми в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Спустя четыре дня отдыха у младшего ребенка появилась сыпь на теле и во рту, а также поднялась температура. Следом заболели двое старших детей.

В турецком Минздраве подчеркнули, что заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под постоянным контролем министерства.

"Вопреки утверждениям в упомянутых публикациях СМИ, вспышки заболевания, вызванного вирусом Коксаки, в отелях региона не выявлено", – добавили в Минздраве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также опровергли информацию о вспышке заболеваемости Коксаки в Турции. В ассоциации указывали, что единичный случай в одном отеле с одной семьей нельзя назвать "вспышкой".

Туроператоры не зафиксировали вспышку вируса Коксаки среди туристов в Турции

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