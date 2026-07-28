Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа до 60% россиян осенью 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роспотребнадзор рекомендовал регионам России провести прививочную кампанию против гриппа осенью 2026 года с охватом до 60% населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

В документе указано, что охват вакцинацией граждан из групп риска должен составить не менее 75 %. К этим группам отнесены дети, взрослые старше 60 лет, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Для иммунизации групп риска рекомендуется использовать четырехвалентные инактивированные вакцины.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что к началу нового эпидсезона в России будет сформирован достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Вакцинация населения будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Попова также рекомендовала позаботиться о своей безопасности и сделать прививку уже в сентябре – именно в этом месяце отмечается рост заболеваемости.

