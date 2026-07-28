28 июля, 17:29Политика
В Иране заявили, что дадут военный ответ на удар Украины по иранскому судну
Фото: 123RF.com/leoaltman
Иран даст военный ответ на нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки в беседе с РИА Новости.
"Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует", – заявил Малеки.
Он добавил, что иранские вооруженные силы уже включили вопрос о военном ответе Киеву в свою повестку дня.
Украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море утром 25 июля. В результате погиб один моряк, еще один получил ранения. МИД Ирана решительно осудил произошедшее, назвав инцидент нарушением Устава ООН и актом агрессии, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
Кроме того, разведка соседнего Ирака задержала членов группировки, которые обстреляли несколько объектов на территории государства и признались в сотрудничестве с Украиной. В частности, одна из разведывательных групп, занимающихся анализом данных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. В ходе следствия задержанные подтвердили, что действуют в интересах Киева.