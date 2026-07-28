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28 июля, 18:04

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова перечислила качества Джигана, которые хочет видеть в будущем супруге

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Блогер Оксана Самойлова в шоу "Вопрос ребром" рассказала, какие черты характера своего бывшего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн), она ищет в будущем избраннике.

Она назвала экс-супруга примерным семьянином, который готов на все ради близких, способен защитить свою избранницу и обладает чувством юмора. По словам блогерши, Джиган любит своих "по-своему, но абсолютно бесспорно, по-настоящему и искренне". Блогер добавила, что в какой-то момент это перестало ей подходить, поскольку она хочет, чтобы ее любили "немножко по-другому".

"Так, как я это вижу, как требует моя душа, мое сердце и так далее. Если бы не вот эти факторы, мы бы были вместе вечно", – отметила Самойлова.

В октябре стало известно, что блогер подала иск на развод. В апреле 2026-го пара заключила мировое соглашение в рамках судебного разбирательства, связанного с разводом и разделом имущества. По информации СМИ, Самойлова приняла условия, которые предложил Джиган, и передала ему половину совместно нажитого имущества. После этого суд официально их развел.

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