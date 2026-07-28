Любимого надувного гуся Сергея Шнурова похитили после концерта в Пскове

Фото: vk.ru/leningrad_top

В Пскове полиция начала проверку по факту пропажи надувного гуся, который полтора года служил талисманом группы "Ленинград". Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент случился на стадионе "Машиностроитель" после концерта музыкального коллектива. Надувной гусь, который во время выступления находился на одной из трибун, впоследствии был унесен неизвестным мужчиной. Это попало на видео.

Лидер группы Сергей Шнуров рассказал о пропаже в своем канале во "ВКонтакте". Музыкант назвал мужчину, унесшего талисман, "псковским Паниковским" (провинциальный жулик, хвастающийся своими методами "охоты на гусей" из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". – Прим. ред.) и попросил вернуть птицу.

"Он с нами был полтора года, я его любил, как своего кота. Верни гуся, Паниковский", – заявил Шнуров.

Представители группы сообщили о пропаже и обратились в полицию. Заявление было зарегистрировано в УМВД России по Пскову. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи.

Надувной гусь сопровождал "Ленинград" в гастрольных поездках на протяжении полутора лет. Шнуров называл его талисманом коллектива.

Ранее суд запретил к распространению пять песен группы "Ленинград" – на них пожаловалась сенатор Маргарита Павлова. Экспертиза, в свою очередь, показала, что тексты песен нарушают российское законодательство. Шнуров решение суда поддержал.

