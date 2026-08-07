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07 августа, 17:46

Общество

В России зарегистрирована тест-система на вирус Бундибуджио

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тест-система Роспотребнадзора для выявления вируса Бундибуджио официально зарегистрирована, сообщила пресс-служба ведомства.

Разработкой занимались специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Она создана в связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной этим вирусом в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде.

Набор реагентов предназначен для ПЦР-диагностики и позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях, когда симптомы еще неспецифичны и могут быть спутаны с малярией и другими заболеваниями, распространенными в Центральной Африке.

Новые тесты уже начали поставлять в ДРК, Республику Конго и Уганду. Специалисты надзорного ведомства совместно с африканскими коллегами подтвердили их эффективность в реальных условиях, в том числе в очаге инфекции. Российская разработка получила высокую оценку местных специалистов за точность и удобство использования. Всего африканским странам передано более 7,5 тысячи тестов.

В Роспотребнадзоре отметили, что набор реагентов обеспечивает высокую чувствительность и специфичность даже на ранних стадиях инфекции. Кроме того, новая тест-система укрепляет технологическую независимость России в сфере биобезопасности.

Ранее российские ученые запатентовали новый способ борьбы с COVID-19 в легких с помощью дисульфирама – препарата, который обычно применяется для лечения алкогольной зависимости. Разработка предполагает прямую доставку лекарства в дыхательные пути. В основе метода лежит водорастворимый метаболит дисульфирама. Он подавляет SARS-CoV-2 непосредственно в тканях.

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