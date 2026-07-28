Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 11:18

Общество

Тест на антитела к гепатиту C стал доступен россиянам от 25 лет по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В рамках диспансеризации граждане России с 25 лет могут пройти исследование на антитела к вирусу гепатита C 1 раз в 10 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, к Всемирному дню борьбы с гепатитом специалист рассказал, что диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите B. Оно позволяет контролировать вирусную нагрузку, фиброз, цирроз и риск развития рака печени. Длительное наблюдение после излечения гепатита C требуется главным образом пациентам с тяжелым фиброзом или циррозом.

Чуланов напомнил, что иммунизация против вирусного гепатита A проводится бесплатно для людей из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Также главный инфекционист Минздрава раскрыл, что главным признаком гепатита является желтуха. У человека могут пожелтеть белки глаз или кожа. При этом моча будет темной, а кал посветлеет. Также среди симптомов гепатита он назвал общую слабость, тошноту, рвоту, а также повышение температуры.

Читайте также


общество

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика