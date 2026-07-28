Тест на антитела к гепатиту C стал доступен россиянам от 25 лет по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В рамках диспансеризации граждане России с 25 лет могут пройти исследование на антитела к вирусу гепатита C 1 раз в 10 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, к Всемирному дню борьбы с гепатитом специалист рассказал, что диспансерное наблюдение уже диагностированных пациентов необходимо прежде всего при хроническом гепатите B. Оно позволяет контролировать вирусную нагрузку, фиброз, цирроз и риск развития рака печени. Длительное наблюдение после излечения гепатита C требуется главным образом пациентам с тяжелым фиброзом или циррозом.

Чуланов напомнил, что иммунизация против вирусного гепатита A проводится бесплатно для людей из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Также главный инфекционист Минздрава раскрыл, что главным признаком гепатита является желтуха. У человека могут пожелтеть белки глаз или кожа. При этом моча будет темной, а кал посветлеет. Также среди симптомов гепатита он назвал общую слабость, тошноту, рвоту, а также повышение температуры.

