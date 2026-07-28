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28 июля, 13:27

Происшествия

СК возбудил дело после гибели подростка, сбитого электричкой в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 17-летнего юноши и травмирования его 14-летнего друга на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла вечером 27 июля около 23:00. На перегоне Сергиев Посад – 76-й километр электропоезд сбил двух несовершеннолетних. Старший из них скончался на месте, младший был госпитализирован.

Предварительно установлено, что подростки в темноте возвращались домой с прогулки вдоль железнодорожных путей и были сбиты попутным электропоездом.

По данному факту открыто производство по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".

Следователи уже допросили свидетелей, назначили медицинские и технические судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося, подчеркнули в СК.

Ранее поезд сбил насмерть молодого человека на станции Кубинка-1 МЖД. Инцидент произошел на 62-м километре Смоленского направления. Причиной ЧП стал переход железнодорожных путей в неположенном месте. Кроме того, 20-летний молодой человек был в наушниках, из-за чего не услышал приближающийся поезд.

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