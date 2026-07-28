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28 июля, 15:00

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People: Ариана Гранде подала в суд на хакеров за кражу неопубликованного контента

Ариана Гранде подала в суд на хакеров за кражу неопубликованного контента

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Певица Ариана Гранде подала в суд на двух человек, которых подозревает во взломе личных цифровых аккаунтов фотографов и продюсеров, тесно сотрудничавших с ней. Об этом сообщает журнал People.

В судебном иске утверждается, что неизвестные взломали несколько личных аккаунтов артистки. По словам Гранде, это привело к незаконной краже, распространению и эксплуатации неопубликованного контента.

Кроме того, взломщики получили прибыль с украденных файлов. Среди похищенного оказались неопубликованные песни, фотографии, а также видео- и аудиозаписи, сделанные во время творческого процесса певицы.

Ранее певица Сабрина Карпентер обратилась в суд из-за того, что за ней начал следить 31-летний мужчина. Он парковал свою машину в районе, где жила певица, а также пытался открыть входную дверь в ее дом. Охранник пытался его остановить, однако сталкер его ударил.

В результате артистка получила временный охранный ордер. Мужчине запретили находиться в пределах 100 ярдов, то есть 91 метра, от певицы, а также ее сестры.

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