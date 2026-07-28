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28 июля, 15:41

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Врач Шилова: кратковременное подергивание века часто связано с переутомлением

Врач назвала причины кратковременного подергивания века

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Кратковременное подергивание века чаще всего связано с переутомлением и недостатком сна. Об этом заявила RT профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

"Наиболее частые провоцирующие факторы: недостаток сна и переутомление, эмоциональное напряжение, длительная работа за компьютером, избыточное употребление кофе, крепкого чая и энергетиков", – сказала специалист.

Врач также отметила, что такое состояние века может быть спровоцировано сухостью и раздражением поверхности глаза, курением и употреблением алкоголя или некоторых лекарств.

По словам Шиловой, подергивание, или миокимия, века обычно не опасно и проходит самостоятельно. Она посоветовала нормализовать режим сна, сократить нагрузку на глаза и делать перерывы в работе.

Врач подчеркнула, что при наличии ощущения песка в глазах, жжения, сухости, выделений в течение 1–2 недель стоит обратиться к офтальмологу. Она добавила, что принимать какие-либо лекарства без предписания доктора не стоит.

Кроме того, необходимо посетить невролога в случае, если проблема распространилась на другие мышцы лица или если они приводят к непроизвольному сильному зажмуриванию. Шилова отметила, что в этом случае речь идет о блефароспазме или гемифациальном спазме.

Появление таких симптомов, как онемение и слабость в руке или ноге, нарушение речи, асимметрия лица, сильная головная боль или резкое ухудшение зрения требуют срочного обращения к специалисту.

Ранее врач-офтальмолог Зарина Курачинова сообщила, что курение может ухудшить зрение человека. Она пояснила, что эта вредная привычка негативно влияет на сосуды и усиливает окислительный стресс. Специалист подчеркнула, что курение несет большие риски для людей с наследственной предрасположенностью к катаракте и заболеваниям сетчатки.

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