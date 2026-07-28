28 июля, 15:06В мире
Johnson&Johnson заявила о готовности выплатить 5,5 млрд долларов по искам о присыпке
Фото: 123RF.com/thitarees
Американская компания Johnson&Johnson готова урегулировать 76 тысяч исков, в которых утверждается, что детская присыпка и другая продукция с тальком вызывают рак яичников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно заявлению, общая сумма выплат составит 5,5 миллиарда долларов. Первый платеж в размере не более 3 миллиардов долларов планируется провести в 2027 году. Дополнительных выплат до 2028 года пока не предусмотрено.
Несколько лет назад Johnson&Johnson прекратила продажи детской присыпки с тальком в разных странах. При этом в компании настаивают на безопасности этого компонента, ссылаясь на проведенные разными медицинскими экспертами исследования.
В России первый иск был подан в 2023 году. Тогда общественники просили признать продажу этого товара противоправной и запретить, а также изъять из оборота.