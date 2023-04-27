В России подали первый иск к производителю детской присыпки Johnson&Johnson

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"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) подала иск в Кунцевский районный суд Москвы к российскому юрлицу американской компании Johnson&Johnson. Об этом сообщает газета "Известия".

Суть претензии заключается в продаже в РФ детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак. Общественники попросили признать продажу этого товара противоправной и запретить в России, а также изъять его из оборота.

Помимо этого, в ОПИ попросили обеспечить доступ потребителям из РФ к компенсационному фонду в размере 8,9 миллиарда долларов, который был сформирован компанией Johnson&Johnson для выплат по искам пострадавших в США и Канаде.

Уточняется, что факты наличия в присыпках Johnson&Johnson канцерогенного талька стали вскрываться еще в 1970-х годах. Так, в течение нескольких десятилетий у женщин после использования этого порошка появлялся рак яичников. К 2022 году число предъявленных к компании исков по данным фактам достигло 38 тысяч.

В ОПИ напомнили, что в 2020 году Johnson&Johnson прекратила поставки тальксодержащей продукции в Северную Америку, а спустя некоторое время обязалась прекратить выпуск этой продукции с 2023 года во всем мире. Однако в России эти присыпки все еще находятся в свободном обороте, добавили общественники.

Ранее судебный участок мирового судьи Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычный ресурс "Википедия", на 800 тысяч рублей из-за неудаления запрещенного контента.

До этого стало известно, что российский производитель сиропов "Вкусная жизнь" обратился к итальянской компании Davide Campari – Milano (DCM) с просьбой снять защиту с товарных знаков Aperol и Aperol Spritz.

Заявление подано в суд по интеллектуальным правам. Первое заседание по делу планируют провести 19 июня 2023 года.