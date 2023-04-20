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12:24

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Wikimedia Foundation оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить статью об эпизоде СВО

Фото: depositphotos/belchonock

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 1,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Такое решение суд принял из-за отказа удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в феврале – марте 2022 года в ходе спецоперации на Украине.

Wikimedia Foundation признали виновной по административной статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ".

До этого Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей за аналогичное правонарушение. Тогда компания не удалила статью с названием "Российская оккупация Запорожской области".

Еще раньше организация получила штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ удалить статью о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".

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