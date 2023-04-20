12:24Технологии
Wikimedia Foundation оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить статью об эпизоде СВО
Фото: depositphotos/belchonock
Мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", на 1,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Такое решение суд принял из-за отказа удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в феврале – марте 2022 года в ходе спецоперации на Украине.
Wikimedia Foundation признали виновной по административной статье "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ".
До этого Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 миллиона рублей за аналогичное правонарушение. Тогда компания не удалила статью с названием "Российская оккупация Запорожской области".
Еще раньше организация получила штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ удалить статью о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".
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