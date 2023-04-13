Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 миллиона рублей за отказ в удалении статьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычный ресурс "Википедия", оштрафована еще 2 миллиона рублей за неудаление статьи с названием "Российская оккупация Запорожской области". Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд признал компанию виновной по части 2, статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

Ранее компания была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ удалить материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, прежде чем вынести решение о блокировке "Википедии" на территории РФ, необходимо создать аналог портала, который содержал бы только проверенную информацию.

Так он прокомментировал слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который призывал закрыть "Википедию".



Пользоваться одной только "Википедией" невозможно – Путин

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