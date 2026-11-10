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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за подрывами газопроводов "Северный поток" стояли кураторы из Лондона. Он также обратил внимание на то, что организаторы диверсий до сих пор не понесли ответственности, говорится в статье главы российского МИД для газеты "Коммерсант".

Лавров назвал атаки на критическую инфраструктуру одним из проявлений недобросовестной конкуренции. В одном ряду с ними он упомянул односторонние санкции, распространение ограничительных мер на третьи страны и изъятие суверенных активов.

"Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона", – говорится в статье.

Взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года. В рамках расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к диверсии. Позднее следователи установили личности еще двух предполагаемых участников.

В августе 2025 года в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в руководстве группой, осуществившей подрыв газопроводов. В 2026 году ему предъявили обвинение.

Рассмотрение дела проходит в Высшем земельном суде Гамбурга. До 17 декабря запланировано 16 слушаний.