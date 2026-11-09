Российская делегация прибыла в Абу-Даби

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Делегация России прибыла в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, в которой примут участие представители России, США и Украины, состоится в ОАЭ 10 и 11 ноября. В повестке переговоров – гарантии безопасности после завершения конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

США на встрече будут представлять спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. При этом до переговоров они также встретятся с европейскими партнерами. По данным СМИ, после они могут совершить визит в РФ для встречи с Владимиром Путиным.