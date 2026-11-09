Рубио надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби

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Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби принесут результаты. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, американские переговорщики – спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер – уже вылетели в Абу-Даби.

Рубио назвал гарантии безопасности одной из ключевых тем в разрешении украинского кризиса. По его словам, этот вопрос поднимается при каждом разговоре о России и Украине.

"На протяжении всего времени, что мы говорим о России и Украине, постоянно проявляется один аспект – необходимость гарантий безопасности, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента", – цитирует Рубио ТАСС.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

В преддверии переговоров Владимир Путин провел встречу с участниками делегации РФ в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Президент также выразил благодарность руководству ОАЭ, которое последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса.