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Рубио надеется на прогресс в переговорах по Украине в Абу-Даби
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби принесут результаты. Об этом сообщил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, американские переговорщики – спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер – уже вылетели в Абу-Даби.
Рубио назвал гарантии безопасности одной из ключевых тем в разрешении украинского кризиса. По его словам, этот вопрос поднимается при каждом разговоре о России и Украине.
"На протяжении всего времени, что мы говорим о России и Украине, постоянно проявляется один аспект – необходимость гарантий безопасности, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента", – цитирует Рубио ТАСС.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсудят договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.
В преддверии переговоров Владимир Путин провел встречу с участниками делегации РФ в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Президент также выразил благодарность руководству ОАЭ, которое последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса.
Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября