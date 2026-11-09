00:30Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее в Российском союзе туриндустрии напомнили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.
Кроме того, пассажирам напомнили, что питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.
Авиаэксперт рассказал, что делать при задержке рейса