Умер внук основателя Porsche Герхард Порше

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Австрийский предприниматель Герхард Порше скончался 30 октября в возрасте 88 лет. Об этом говорится в сообщении его семьи, опубликованном на сайте похоронного бюро Schoosleitner Bestattung.

Порше родился в 1938 году в семье Ферри Порше и Доротеи Райтц. Он был внуком основателя автомобильной династии Фердинанда Порше и братом Вольфганга Порше, председателя наблюдательных советов Porsche AG и Porsche Automobil Holding SE.

В отличие от брата Герхард Порше вел непубличный образ жизни. С австрийской землей Каринтия его связывали воспоминания детства: позднее он приобрел дом в поселении Санкт-Сальватор и вложился в развитие местной инфраструктуры.

В 2010 году предприниматель открыл там автомобильный музей. В его коллекции представлены редкие модели Porsche, Rolls-Royce и Bentley, гоночные автомобили и мотоциклы.