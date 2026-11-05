Умер основатель бренда "Экспедиция" Александр Кравцов

Фото: телеграм-канал "Александр Кравцов"

На 59-м году жизни скончался основатель бренда "Экспедиция" и группы компаний "Руян" Александр Кравцов. Об этом сообщили в его телеграм-канале.

"Одна из любимых его фраз: "Не надо бояться, что жизнь кончится, надо бояться, что она не начнется", – сказано в сообщении.

По данным SHOT, причиной смерти бизнесмена стала острая сердечная недостаточность. Кравцов скончался в Москве.

Время и место, где будет проведено прощание, представители предпринимателя пообещали объявить позднее.

Кравцов руководил группой компаний "Руян", которую основал в 1995 году вместе с партнерами. Спустя время в нее вошли бренды средств от комаров "Раптор", Gardex и Mosquitall, а также обувная косметика Salton.

В 2002 году был основан проект "Экспедиция", который объединил гастрономию, туристическое снаряжение, сувениры и организацию мероприятий. Компании принадлежат ресторан северной кухни "Экспедиция. Северная кухня" и банный комплекс "Экспедиция. Вода и Травы" в Москве, а также производство мясных и рыбных деликатесов и парк-отель в Мурманске.

