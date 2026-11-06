Предприниматели в Москве могут приобрести 4 коммерческих помещения у метро "Беломорская"

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

На открытых аукционах предприниматели смогут приобрести 4 коммерческих помещения рядом со станцией метро "Беломорская" в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

"Предприниматели имеют возможность открыть бизнес в Москве, приняв участие в открытых торгах и заключив юридически чистую сделку с городом", – отметил Пуртов.

По его словам, инвесторы могут купить коммерческую недвижимость нужной площади в разных округах Москвы. Сейчас на торги выставили 4 объекта в жилом комплексе района Левобережный. Площадь помещений свободного назначения составляет от 140,7 до 272,6 квадратного метра.

Такие характеристики, по словам Пуртова, позволяют будущим владельцам реализовать любые бизнес-проекты, в том числе разместить фитнес-центры, досуговые организации или многопрофильные центры косметологии. Адрес помещений: Смольная улица, дом 49. Все объекты находятся на втором этаже и имеют отдельные входы.

"Москва создает условия для того, чтобы вся необходимая инфраструктура была у жителей в шаговой доступности", – рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, в новых домах проектируют нежилые помещения для магазинов, сервисов и организаций повседневного спроса. Там можно подключить нужные коммуникации, что упрощает запуск бизнеса. Инфраструктура в жилых домах включает не только аптеки, магазины и бытовые услуги, но и возможности для малого и среднего предпринимательства.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 и 25 ноября. Открытые аукционы пройдут 17 ноября и 4 декабря на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее два нежилых помещения свободного назначения на первых этажах многоквартирных домов были выставлены на городские торги в районе Строгино. Объекты расположены на улице Исаковского в доме 39 и доме 39, корпусе 1. Их площадь составляет 193,1 и 385,1 квадратного метра, у каждого помещения отдельный вход.

