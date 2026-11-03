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03 ноября, 11:08

Город

Нежилое одноэтажное здание выставили на торги в Орехово-Борисове Северном

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Власти Москвы предложили предпринимателям приобрести коммерческую недвижимость на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное вместе с земельным участком. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передал портал мэра и правительства столицы.

Объект расположен на Каширском шоссе, доме 88/26, строении 2, неподалеку от станции метро "Домодедовская". Площадь одноэтажного здания составляет 898,3 квадратного метра, прилегающей территории – 808 квадратных метров.

По словам Пуртова, помещение можно использовать для реализации различных бизнес-проектов, в том числе открыть в нем продуктовый магазин. Расположение в жилом квартале рядом с прогулочной зоной может обеспечить будущему владельцу поток потенциальных клиентов.

Продавцом выступает департамент городского имущества. Заявки на участие в торгах принимают до 9 ноября, сам аукцион пройдет 17 ноября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация на платформе и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее город выставил на торги коммерческое помещение площадью 923,1 квадратного метра в Мещанском районе недалеко от станции метро "Проспект Мира". Объект занимает три этажа здания на улице Щепкина и подходит, в частности, для размещения офиса или образовательного учреждения. Прием заявок и проведение аукциона запланированы на те же даты – 9 и 17 ноября соответственно.

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