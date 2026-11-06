Российские войска поразили электроподстанцию в районе Сум

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Российские военнослужащие нанесли удар по электроподстанции в районе украинских Сум. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевой вылет выполняла оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил. Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате удара цель поражена.

Кроме того, ВКС России атаковали пункт временной дислокации бригады ВСУ в Запорожской области. Удар также наносился авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в Димитрове. В Минобороны отметили, что целью стал пункт временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее войска РФ нанесли удары дронами по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов в Киевской области поражена электроподстанция "Наливайковка" мощностью 750 киловольт, а в Житомирской области – электроподстанция "Чижовка" мощностью 110 киловольт.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по логистическому объекту в Житомирской области, который использовался для распределения грузов военного назначения. Речь идет о центре компании "Новая почта", расположенном в городе Бердичеве.